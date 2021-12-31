彰化縣察局為了遏止酒駕歪風，宣示自今(31)日起至農曆春節前每周五、六、日連續執行高強度「酒駕大執法」。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣察局為了遏止酒駕歪風，宣示自今(31)日起至農曆春節前每周五、六、日連續執行高強度「酒駕大執法」。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局交通隊統計近3年十大肇事路段，彰化市包辦8名，彰化市中山路2段更拔得頭籌，又到歲末年終，尾牙等聚餐、酒攤激增，彰化縣警察局為了遏止酒駕歪風，宣示自今日（31日）起至農曆春節前每周五、六、日連續執行高強度「酒駕大執法」，千萬不要心存僥倖。

彰化縣交通局統計近3年最熱的酒駕肇事路段，登上榜首是彰化市中山路2段，多達15件。其次是彰化市金馬路3段，為12件。其餘還有彰化市線東路1段、彰化市中華西路、花壇鄉中山路1段、溪湖鎮彰水路2段等，都為10件。彰化市中山路3段、彰化市大埔路、彰化市中正路2段、彰化市彰南路段，各為9件。

彰化縣警察局交通大隊長林世明表示，從即日起至農曆春節前每周連續3天，規劃執行酒後駕車大執法，選定轄內飲酒場所及易發生酒駕肇事路段加強酒測攔檢，此外也責成各警察分局、交通隊等運用各項勤務強化違規攔查作為，全力防制酒後駕車，杜絕憾事發生。

彰化縣警察局長吳坤旭表示，要深植「酒後不開車、開車不喝酒」的觀念，建立優質飲酒文化，一旦酒後上路，將造成終生遺憾，為確保民眾生命與財產安全，警方定會落實「酒駕零容忍」執法決心。

警方也同時呼籲：一人赴宴，「可能喝酒」就不要開車、二人以上，「指定駕駛」盡興也放心、三杯下肚，「代駕服務」周到又貼心、似有醉意，「親友接送」安全不擔心。養成良好的飲酒習慣，才能「平平安安過好年」。

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