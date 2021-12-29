『醉』犯還不少 中警擴大取締酒駕1天超過22件

台中市警察局自12月1日起規劃為期三個月「掃除『醉』犯」專案，統計12月1日迄27日止取締酒後駕車件數達608件、移送法辦達327件，等於平均1天就取締超過22件，2件中就有1件駕駛酒精濃度達0.25 mg／L；跨年將屆，台中市警局更於12月28日起連續3日執行取締酒後駕車大執法勤務，民眾勿心存僥倖。

天氣轉冷，冬令進補及歲末應酬、餐會頻率較多，酒後駕車情形恐隨之增加，台中市政府警察局規劃自110年12月1日起至111年2月28日農曆年期間執行「掃除『醉』犯」專案，為期3個月。統計12月1日至12月27日止，投入警力數共4萬2876人次，取締酒後駕車件數達608件、移送法辦達327件；與去年同期比較取締626件、移送381件，略有下降。

另統計台中市110年1月至9月酒駕傷亡案件與去年同期比較減少8人，降幅達30.8％，酒駕致死數大幅下降，成果得之不易。鑑於近日他縣市陸續傳出酒駕事故致生嚴重悲劇，台中市也在12月28日起連續3日執行取締酒後駕車大執法勤務，採「定點封閉式」取締方式，藉以展現警力及宣示警方執行取締酒駕的決心。

交通警察大隊大隊長陳松寅也強調，「掃除『醉』犯」專案進化為2.0版，頻度與強度都再加強，各分局除之前律定每日24小時不間斷於早、中、晚及深夜時段要編排「分散機動」梭巡，在易酒駕肇事的熱時熱區稽查取締，夜間和深夜時段更律定各所應強化編排夜間取締酒駕勤務，以有效嚇阻酒後駕車違法行為，確保民眾生命財產安全。

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