參選彰化縣長？王美花回應了 10:022021/12/23 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花。（資料照，姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化升格議題延燒，外界關心，經濟部長王美花是否會參選，王美花今日回應，經濟部已經是相當忙碌的工作，不要再派工作給我。 王美花今日到立法院經濟委員會專案報告，會前接受媒體採訪作以上表示。 再戰2024？拜登親口表態了 興櫃商品報價異常 櫃買：資訊商報價系統凸槌 #王美花 #參選 #升格 #工作 #彰化縣長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃連煜挑戰7小時拍5張照 上山取景變大力士老婆喊讚 02:522021/12/23 娛樂 習近平：立法會選舉 落實愛國者治港 04:102021/12/23 產業財經 李銘順與妻兒分隔兩地 靠視訊傳情 04:102021/12/23 娛樂新聞 人妻結婚10年陷「公婆地獄」 多金大伯1句話她動搖了：離嗎 08:082021/12/23 社會 搶銀髮票 北市藍綠聯手復發敬老金 04:102021/12/23 政治要聞 「牛郎騙財色」民進黨部主任兒當「鴨」 狠吸女客20萬人間蒸發 07:562021/12/23 社會 不介入議顏堂 NCC拖王力宏墊背 04:102021/12/23 政治要聞 國民黨台東市長初選 陳銘風對決周達三 04:102021/12/23 地方新聞 攻節慶商機 住宿及餐飲業 求才數15年同期新高 04:102021/12/23 財經要聞 2022誰來做老大》台北市長 藍白怎麼合 柯文哲操盤待觀察 04:102021/12/23 焦點要聞 南山菜鳥雙包 默契超級好 04:102021/12/23 運動天地 政治熱門新聞 顏寬恒真正對手是這人？名嘴預測補選結局 - 政治 2022藍營這縣市危險了？郭正亮爆：她很強 宅神嚇壞 - 政治 這一天傳秘密返台「幹大事」？彭文正回應了 - 政治 郭正亮分析綠營這人若去選桃園 宅神酸：兩案齊發 - 政治 如何看蔡英文處理論文門 阿扁「用膝蓋想」回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。