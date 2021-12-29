明年元旦起基本薪資將調漲為2萬5250元，一名網友分享某紅茶店徵人廣告，全職大夜班人員的起薪僅2萬4千元，最高也只能領到3萬初，讓他非常震驚，也引起網友論戰，有人認為工作內容輕鬆，領這樣的錢還好；但也有人忍不住吐槽台灣的低薪困境，根本讓這類人淪為社會底層，薪水都快跟不上物價了。

一名網友昨在臉書社團《爆料公社》上分享一則紅茶店的徵人廣告，只見該廣告要徵晚班的正職工作人員，上班時間從晚上11點到隔天早上8點，但起薪卻只有2萬4千元，不過，上面也寫說，只要做滿一個月就可加1千元，最高可加到3萬元。另全勤也有1千元獎金可拿，等於最高薪資可達3萬1千元。

該網友分享，這份工作主要就是泡飲料與基本環境清潔，不需要自己來煮茶，也不用出去外送，沒有客人的時候，乖乖待在崗位上可以滑手機，但希望來應徵的是負責任的人，不希望那些喜歡臨時請假或太頻繁請假的人來。

工作內容看起來很簡單，但時段是不好找人的大夜班，因此原PO也忍不住大嘆說「蝦毀啊？晚班飲料店的薪水竟然那麼低。」讓不少網友們看了戰成一團，有些人認為夜班全勤才領3萬1千元，實在太少了；但也有人覺得工作感覺很輕鬆，加上晚班不會有太多客人，所以其實還蠻悠閒的，不過，老闆沒寫月休多少天。

不過，恐怖低薪的慘況，讓網友哀鴻遍野，有人分享曾看過旅館徵人要求英、日文能力，但薪水卻只願意開2萬5千元；也有曾在飲料店打工的網友透露，這個不用煮茶根本是爽缺了，他以前在飲料店要煮茶、煮珍珠，還要搖飲料，每個月才拿2萬多而已。