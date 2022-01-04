新冠肺炎從2019年底爆發後，嚴重衝擊各行各業，連光鮮亮麗的演藝圈都難躲過，長青劇《戲說台灣》演員冠志近日到團購倉庫搬貨，領到1萬多塊的薪水，差點哭出來。

根據《ETtoday星光雲》報導，冠志應徵倉庫工作時，一度被老闆誤認不能吃苦，險錯失打工機會，開始上班後果真不輕鬆，每天要花7小時在200坪倉庫揀貨300個商品，且被同事認出真實身份，不過他成就感爆棚，領到第一個月薪1萬多時，感動到眼眶泛紅。

除了冠志，《戲說台灣》男演員簡家瑋最近也轉職到桃園某知名飯店當保全，透露未來的職涯規畫「空閒時只會寫劇本不太會想去拍劇本了」，已適應保全朝7晚7、月休6天的固定生活，面對外界讚他能屈能伸，簡家瑋提出不同的見解：「我個人想法是演員不代表『伸』，保全也不代表『屈』。各行各業都一樣，做的好就是『伸』。」

還有《戲說台灣》固定班底Stacy周宥伶，也到捷運站出口擺攤做生意，表示沒有通告的日子，每天下午2點到晚上9點，都會固定在松山捷運站口販賣女性飾品、圍巾和帽子，和弟弟共同扛起1家4口、房貸約2萬的開銷，起初雖不習慣，但現已練就銷售業務的功力，被客人讚美是笑容最美、態度最真的客服員。