桃機確診女保全 鄭文燦曝她一舉動 疑成染疫關鍵 14:232022/01/07 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃機群聚累計12人確診，桃園市政府7日舉行防疫專案會議。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃機群聚累計12人確診，桃園市政府7日舉行防疫專案會議，市長鄭文燦透露，染疫的27歲女保全可能的感染途徑，疑似是幫忙旅客推行李。 鄭文燦表示，先前防疫計程車司機改為3天採檢1次、信實公司員工更是天天採檢，原先其他桃機工作人員是7天採檢1次，建議桃機相關工作人員的採檢頻率都要提高。 女保全工作範圍為桃機入境1樓大廳崗哨、3樓出境大廳外圍、停車場附近，曾協助返國旅客推行李，女保全與先前染疫的計程車司機、清潔員在停車場附近有足跡重疊，工作範圍在風險區內。 桃機群聚連環爆 今夜再傳4人染疫 桃機群聚案恐延燒 金嗓歌友會採檢傳不只2人確診 #女保全 #採檢 #染疫 #桃機 #旅客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃機群聚案延燒12確診 王必勝深夜曝疫調進度 03:272022/01/07 生活 桃機群聚晚間驚傳＋4！機場保全、歌友會會員中鏢 Ct值曝光 22:342022/01/06 生活 桃機群聚7員工染疫 信實公司發最新聲明致歉 17:412022/01/06 財經 桃機群聚確診爆不停！12人染疫 醫揭可能感染途徑 08:122022/01/07 生活 因群聚染疫事件 桃園機場觀景台再度關閉 19:572022/01/06 生活 3縣市拉警報！桃機是Omicron群聚 醫斷言疫情隨時升級 09:312022/01/07 生活 桃機8人群聚 800名清潔工採檢結果出爐 11:112022/01/06 生活 桃機群聚案新北清潔工昨確診 匡列5人採檢結果皆陰性 12:092022/01/07 生活 境外移入爆史上新高 今激增58例！再加4本土確診 13:512022/01/07 生活 桃機群聚擴大 1機場女保全、3金嗓傳播鏈12確診 04:102022/01/07 焦點要聞 人數恐繼續升！桃機群聚12人確診 歌友會＋機場保全待驗人數破500人 00:362022/01/07 生活 生活熱門新聞 18歲以上第三劑全開 陳時中宣布：即起滿3月就可以打 - 生活 3縣市拉警報！桃機是Omicron群聚 醫斷言疫情隨時升級 - 生活 境外移入爆史上新高 今激增58例！再加4本土確診 - 生活 Omicron入侵台灣！感染後症狀、第三劑怎選 6大QA秒懂 - 生活 歌友會又增3個案 網翻下午會員大媽一句話傻眼：台中、南投人保重 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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