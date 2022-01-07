桃機群聚累計12人確診，桃園市政府7日舉行防疫專案會議，市長鄭文燦透露，染疫的27歲女保全可能的感染途徑，疑似是幫忙旅客推行李。

鄭文燦表示，先前防疫計程車司機改為3天採檢1次、信實公司員工更是天天採檢，原先其他桃機工作人員是7天採檢1次，建議桃機相關工作人員的採檢頻率都要提高。

女保全工作範圍為桃機入境1樓大廳崗哨、3樓出境大廳外圍、停車場附近，曾協助返國旅客推行李，女保全與先前染疫的計程車司機、清潔員在停車場附近有足跡重疊，工作範圍在風險區內。