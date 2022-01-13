長程航班旅客須在機場採檢陰性，才放行入境，旅客在下機後進入候機室，等待疾管署人員核對名單，在唱名後先貼上檢疫視別貼紙，再依序採檢、等待結果。（陳麒全攝）

自11日實施長程航班旅客落地採檢，發現旅客PCR篩檢的陽性率居高不下，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝在13日會議結束後，接受媒體訪問時表示，早上4班長程航班總共180人，共有14位陽性，陽性率7.8％，面對春節入境旅客人數高峰即至，王必勝表示，這就是落地篩檢的目的。

王必勝表示，明（14日）天長程航班要做篩檢的旅客數大約是800人左右，目前預期陽性的人還是蠻多的，但不會讓確診旅客進入到航廈內，這就是做長程航班落地篩檢的目的。

王必勝說，昨（12日）天開始同班機、同性別或是家人的旅客，都可以兩人住一間病房，目前專責病房是夠的。對於入境確診率偏高，是否有關國外的陰性報告不確實？王必勝指出，這可能在檢驗的時候，是在潛伏期，如果要去認證採檢報告真假度，是有困難度，所以才要進行落地篩檢。

王必勝表示，今天舊金山回來的BR-17航班有82個乘客10個確診，陽性率12.2％是目前今天最高的，早上4個航班，有3班從開始採檢到第一批旅客放行，都已經在一小時內放行，只有一個航班超過一小時，之後會研議，再精進這個流程，儘量不要讓旅客等待太久。