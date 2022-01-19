搶寒假旅行度假商機，台北晶華酒店規劃了各具特色的藝文冬令營行程，要讓大小朋友一起趁著假期來趟提升藝文涵養的城市小旅行。即日起至二月底推出的四款藝文冬令營包括集合多種親子活動的「冬日樂遊航程」，主打沉浸式光影藝術體驗的「teamLab未來遊樂園．藝FUN假期」、可暢遊全台18座博物館園區並享故宮港點大餐的「博物館漫遊假期」、以及由晶華藝文管家帶領房客認識在地文化的「臺北市無圍牆博物館之旅」，放客可以透過專案行程探索在地文化、感受國際藝術，豐富寒假的美好記憶。上述專案每房4980元起，加購高鐵車票可享8折優惠。

「冬日樂遊航程」優惠住房專案是由晶華酒店郵輪管家精心規劃，共有三天兩夜和兩天一夜的選項，每房每晚7980元起，豐富的專案內容包括入住晶華酒店13坪豪華客房，享有每房專屬的「冬日輕奢野餐組」及新天鵝堡桌遊一組(價值890元起)。同行孩童可獲贈VIK(very important kid)通行證，入住期間可無限次數使用小小貴賓室、盡情享受冰淇淋與果汁飲品並暢玩專屬遊戲室。

由晶華藝文管家規劃的「臺北市無圍牆博物館之旅」住房專案則分為城北廊道藝文之旅、赤峰街散策時光、以及大稻埕文物巡禮三款行程，旅客入住的三十小時中，將可參加由管家親自帶領走訪參觀以下景點，包括由台北當代藝術館、誠品南西商圈、中山地下書街、線形公園、赤峰街等，這些位於捷運中山站附近被圈納為臺北五大城市無圍牆博物館之一的城北廊帶無圍牆博物館，感受中山雙連新舊交融的小巷韻味。日治時期被稱作打鐵街，現今則為文青潮流小店聚集的赤峰街，充滿咖啡香及文藝氣息。以及曾經是台灣最繁華的集貨所在，如今搖身一變進駐了許多特色店家的大稻埕街區，從歷史沉浸、特色景點巡禮亦或是各種手作體驗當中，感受並發掘在地的特色，重新認識特色獨具的臺北。

晶華酒店團隊也精選出了適合親子同遊的展覽與活動供房客選擇，包括「teamLab未來遊樂園．藝FUN假期」，邀請大小貴賓同遊台北士林科教館，體驗由享譽國際的光影藝術團隊eamLab帶來引爆全球口碑熱議，超高人氣的9大數位藝術裝置，透過科技與藝術的交織，盡情以五感享受展覽的震撼及趣味。

「博物館漫遊假期」入住專案即贈送「愛台灣博物館季卡」兩張，民眾持卡可暢遊全臺9大博物館共18個園區，包括國立故宮博物院南北院、國立臺灣博物館、國立臺灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立臺灣歷史博物館及奇美博物館等，專案並將邀請房客至重新開放營運的故宮晶華享用最知名的港點吃到飽，以視覺和味覺同步品賞文化及藝術交織的旅程。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，在疫情持續警戒、邊境尚未完全開放之前，晶華希望可以透過推出豐富、多樣的專案內容，讓更多國人走進台北市的五星飯店，感受頂級的設施和服務，也能深入了解並探索屬於臺灣在地的美好，這次針對寒假期間的親子國旅客，精心規劃出一系列適合大小朋友同遊的專案，也期待能創造出假期商機。

為確保房客的入住安全，台北晶華酒店將持續嚴格執行防疫措施，包括於公共區域所有的空調出風口安裝「UVC滅菌空氣清淨設備」，隨時提供顧客安心清淨的空氣品質，大門口配備美國軍用等級的「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢，全館落實實聯制、出入口均設有全自動酒精消毒機等。客房也嚴守降載規範、管控入住房間數，確保出入消費貴賓以及全體服務同仁的健康與安全。