桃園機場爆發群聚感染，兩周以來累計確診破百，前進指揮所指揮官王必勝今晚在臉書發文，案17928機場防疫人員的基因定序出爐，為Omicron菲律賓株，與原先清潔工不同，「應該是另一條獨立的鏈」。

王必勝指出，桃機這兩天增加兩例確診，其中案17928是機場防疫人員，今天定序出來是Omicron的菲律賓株，與原先清潔工這邊的傳播鏈不同。推測在收集入境旅客唾液檢體時遭到污染而感染的機會大，「應該是另一條獨立的鏈」。

另一位案18020為防疫計程車隊司機，前面四次PCR檢驗均陰性，1/16這次陽性，且依後續檢驗判斷為剛感染發病。經查該司機於1/14載過案17892，是否相關要待基因定序結果來判斷。

王必勝認為，兩案很可能都是另外單獨的傳播鏈，案源很可能都來自短程航班的確診者，所以即便長程航班落地檢驗已在一週內攔下229個確診，仍然有漏網者。因此應該考慮再擴大落地檢驗範圍。