遠雄自由貿易港加值園區24日擴大採檢，前來採檢的員工受不了採檢時鼻腔的不適感，不斷往後退，還抓住醫護人員的手。（陳麒全攝）

今日新增15例本土確診，與前兩日確診數明顯下降，其中高雄8例、宜蘭4例、桃園3例，疫情看似可以鬆口氣，但前台大感染科醫師林氏璧卻憂心，這可能是暴風雨前的喘息。

林氏璧在粉專發文表示，今日高雄和桃園案例數開始變少且都有關聯，看似是好消息，但這可能是暴風雨前的喘息罷了，原因來自於這兩週每天累積許多疫調足跡，「要說這些都沒有出去到社區，我想真的是太天真了」。

由於染疫規模較大，桃園和高雄兩市都宣布，市民有呼吸道症候就要採檢，桃園是要求轉介至醫院，高雄則是診所要發快篩，推估再看幾天，應該能知道社區受影響的程度，至於何時可解除危機，林氏璧則認為「還早呢！」

桃園24日新增3例本土案例，1例是聯邦銀行員工父親解隔前確診，另2例是亞旭電腦群聚有關，1例是社區採檢站確診，另1例是年僅19歲的亞旭電腦打工工讀生，雖然沒有新增亞旭以外的確診個案，但自貿港區清零計畫，除了加值園區3000人，今天擴大到第二層貨運站4500人，未來要擴大到第三層。

高雄24日增8例本土確診個案，均與高雄港傳播鏈相關，目前高雄港病毒傳播鏈確診數共累計49例個案，另有1例高科大男大生染疫感染源仍然不明，高市府防疫團隊持續釐清感染源當中。