Omicron變異病毒入侵南台灣，高雄港區遭攻陷，高雄24日再增8例本土確診個案，且均與高雄港傳播鏈相關，目前高雄港病毒傳播鏈確診數共累計49例個案，另有1例高科大男大生染疫感染源仍然不明，高市府防疫團隊持續釐清感染源當中。

高市府衛生局說明，新增8例確診個案中，有1名曾赴新光輪船工作的作業員親屬、1名港區堆高機駕駛、1名造船廠外籍勞工、1名工程行員工接觸者、1名漁船作業員、1名造船廠油漆工、2名曾到造船廠附近雜貨店染疫的母子。

高雄市長陳其邁表示，高雄港職場有很多臨時工，且工作項目繁雜，只要國際商船靠岸，所有人員都會混雜在一起，透過防疫團隊疫調及擴大篩檢，累計到現在已篩檢18681人，中島商港管制共篩檢9031人，陽性確診6人，疫調匡列對象851人全數陰性，旗津社區篩檢站共8810人，陽性確診5人，檢驗中的PCR篩檢預計24日會全數出爐。

至於各界相當關注高科大男大生的感染源是否找到，陳其邁表示，目前男大生的檢體已送中央RNA基因定序，預計結果將於25日中午出爐，經過大數據分析，到時就能較清楚男大生病毒是與哪位確診者相符，因為目前無法排除或證實病毒是由誰傳染。