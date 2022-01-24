防止Omicron疫情重創經濟，安盛生（6734）、敏盛醫療集團聯手出擊！安盛生24日宣布，捐贈「安必測新冠肺炎抗原快速檢測」套組，挺敏盛醫療體系守護台灣，提升快篩效能嚴防破口。

敏盛醫院院長劉宜廉表示，在醫院裡面需要做病患分流的臨床場域，像是急診病患初篩?做醫學影像等檢查前快篩，陪病家屬快篩和醫護人員定期篩檢等情況，迅速判別受測者是否帶有新冠病毒是很重要的感染控制關卡，適合用抗原快篩馬上篩檢分流，確診的作法仍然仰賴PCR黃金檢測方法來診斷。

世衛組織於去年11月初公告新高關注變異株Omicron，安盛生科同月緊急於美國啟動這波安必測準確度驗證研究，據CNN報導美國聖誕假期後平均每日新增198404確診案例，安盛委託的美國醫檢機構於此波Omicron疫情中實測超過250人，安必測新冠肺炎快篩的準確度達98%，即便是中低病毒量的SARS-CoV-2感染者在電腦視覺精密判讀下也無所遁形，助台灣在此波疫情惡化的關鍵時刻更嚴密地篩出潛在感染者。

安盛生執行長陳彥宇執行長表示，對於防疫要求較高的醫療機構來說，抗原快篩偵測病毒的靈敏度非常重要。居家快篩伴隨自我採檢較醫療人員採檢準確度低和報告真偽的風險，醫療人員適用的安必測透過分析儀判讀，除了改善人為誤判風險，直接由分析儀發出電子檢測報告對於防疫要求較高的機構，提供更高的感染風險管控價值。

入冬以來，安盛生科承接外銷急單截至春節前產能滿載，將持續滿足主要客戶2022年第一季Omicron延燒全球新冠肺炎疫情之快篩需求。