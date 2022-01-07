桃機群聚案不斷擴大，外傳晚間又有2人確診，疑似是1名女保全與1名排班計程車司機，對此桃園市衛生局表示，由指揮中心統一公布。據了解，排班計程車司機居住在新北市，已交由新北市進行疫調，女保全則由桃園市衛生局負責，衛生局僅回應，須等指揮中心統一公布。