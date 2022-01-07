桃機群聚延燒恐再＋2 疑女保全、計程車司機確診 20:122022/01/07 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7日晚間再傳出1名女保全、1名計程車司機確診，對此桃園市衛生局回應，須等指揮中心統一公布。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃機群聚案不斷擴大，外傳晚間又有2人確診，疑似是1名女保全與1名排班計程車司機，對此桃園市衛生局表示，由指揮中心統一公布。據了解，排班計程車司機居住在新北市，已交由新北市進行疫調，女保全則由桃園市衛生局負責，衛生局僅回應，須等指揮中心統一公布。 感染源找到了！計程車司機疑遭乘客傳染 基因定序相同 防疫計程車司機定序不同 桃機群聚案暫列11人 #女保全 #計程車司機 #外傳 #確診 #1名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃機群聚擴大 1機場女保全、3金嗓傳播鏈12確診 04:102022/01/07 焦點要聞 股價指數期貨贏家專欄－疫情升溫 臺灣生技期貨受矚 04:102022/01/07 證券．權證 桃機確診女保全 鄭文燦曝她一舉動 疑成染疫關鍵 14:232022/01/07 生活 出席有確診者聚會 香港兩官員隔離、四議員檢疫 15:002022/01/07 財經 確診清潔員最新足跡曝光 去過永安漁港、百貨公司 15:042022/01/07 生活 桃機群聚案新北清潔工昨確診 匡列5人採檢結果皆陰性 12:092022/01/07 生活 桃機群聚累計12人確診 鄭文燦宣布再增1處社區採檢站 09:312022/01/07 生活 人數恐繼續升！桃機群聚12人確診 歌友會＋機場保全待驗人數破500人 00:362022/01/07 生活 桃機群聚案延燒12確診 王必勝深夜曝疫調進度 03:272022/01/07 生活 桃機確診數「井噴」 王必勝緊張了：不排除擴大檢測 11:572022/01/07 生活 確診者一連3天到金嗓打麻將 04:102022/01/07 焦點要聞 生活熱門新聞 滿3個月就能打！第三劑全面開放怎麼選 林氏璧：這款絕對是首選 - 生活 不斷更新／疑又增2例！桃園市宣布醫院禁探病 全台各地防疫升級看這裡 - 生活 新北符合接種第三劑疫苗有128萬人 侯友宜：趕快去打 - 生活 桃機12例確診！全突破性感染 這廠牌打最多 - 生活 3縣市拉警報！桃機是Omicron群聚 醫斷言疫情隨時升級 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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