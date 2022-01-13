桃機群聚燒進銀行，中壢聯邦銀行健行分行昨天一口氣新增12名行員確診，全行居家隔離，前台大感染科醫師林氏璧表示，這就是Omicon，回溯可能傳染時間是在1月4至12日，長達9天，大嘆「這有足夠時間讓它傳得更廣了。」

指揮中心昨天（12日）下午公布新增3名銀行行員確診，深夜又急宣布再增9名行員染疫，共12人確診，Ct值介於18.2至26.5，是從12日下午公布的案17630行員匡列接觸者擴大採檢找到的，案17630行員於11日發病，有發燒、喉嚨不舒服症狀，同日採檢，12日確診，曾接觸過居服員案17472，目前該銀行員工及其家人、親友及近距離接觸者，已經全部隔離。

對於聯邦銀行健行分行群聚已經達12例，林氏璧今凌晨在臉書表示，這就是Omicron，傳染力極強，但他更擔心的是回溯可能傳染的時間是在1月4至12日，長達9天，大嘆「這有足夠時間讓它傳得更廣了。」

對此，指揮中心已在中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心等處開設社區採檢站，呼籲4至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸或與附近社區足跡有重疊者自我健康監測，於26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩、趕快採檢。