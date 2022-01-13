桃機群聚再擴大，居服員（案17472）4日到訪的桃園中壢區聯邦銀行健行分行，桃園市長鄭文燦12日說除了昨宣布的12名行員確診，凌晨又增加1行員和1家屬，總計14人確診，76家屬和陰性行員全送集中檢疫所，並擴大回溯4日至11日起有到該分行或有交易紀錄的3013位民眾全都要通知採檢，另行員7日聚餐曾赴的餐廳也宣布停業，餐廳員工和當天出席的客人共108位也全匡列採檢。

鄭文燦說，昨聯邦銀行健行分行群聚感染事件，傳播鏈源頭是居服員於9日確診，回溯足跡4日曾到健行分行開戶，按規定行員要自主健康管理，其中有位行員快篩陽性，衛生局緊急安排採檢，第一輪先安排3位有症狀者採檢結果都確診，隨即擴大到全部行員、清潔人員和警衛共30人採檢，除昨天深夜指揮中心宣布的增加9位，深夜另有1位行員和其中1位家人是在宣布後確定確診，因此感染人數為「12＋1＋1」共14人。

鄭文燦說，市府連夜疫調匡列，檢驗陽性行員的家屬有59位，連同檢驗陰性的行員17位共76位全送集中檢疫所，17位陰性行員家人也要預防性居家隔離。

市府也連夜清查洽公民眾，就資料匡列安排採檢，昨深夜陸續執行中，回溯4至11日曾到該分行開戶民眾有22戶、簡訊實聯制有576位、直接交易資料2415位，鄭文燦說，最大人數應為3013位，都會通知匡列採檢，強調不論有交易紀錄者、開戶者或簡訊實聯制者都要通知採檢。

鄭文燦也提到，該分行7日曾有年終聚餐，也宣布該聚餐餐廳停業，連夜調資料該餐廳員工有26位，其他同日聚餐的客人有82位，第一輪已匡列108位採檢，接下來也會擴大匡列到其家人。