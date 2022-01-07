桃園機場清潔員工群聚案不斷延燒，指揮中心指揮官陳時中也緊急指派醫福會執行長王必勝前往坐鎮指揮，如今共計12人確診，未料今天(7日)晚間又傳出新增2名個案，對此陳時中稍早也證實保全確診，司機則需複驗。

桃園機場今晚傳出1保全、1計程車司機染疫，其中的保全與先前的確診個案工作時間不同，仍在疫調中。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中晚間證實，桃機新增1名保全確診，另1名防疫計程車司機因第1次採檢陰性、2採Ct值高，尚未列為確診個案，還需要複驗確定。截至目前，桃機共累計13人確診，其中12人暫為清潔員相關群聚。

針對保全案的採檢情況，陳時中晚間表示，共有387人需要採檢，目前已採檢379人，其中1人陽性，361人陰性，17人檢驗中，另有8人休假，明天才會採檢。

防疫計程車隊方面，陳時中表示，有1人在1月4日採檢陰性，今檢出陽性，但Ct值較高，尚未列為確診個案，還要再確定，明天將進行復驗。此案和另1名保全案17371狀況類似，和入境的人員有接觸到，但現在還有一些懷疑，需要24小時後再採確定。

截至目前，桃園機場事件共累計13人確診，包含7名清潔員、1名防疫計程車司機、3歌友會成員及妹妹、2名保全。除日前檢出Omicron的防疫計程車司機因定序不同，列獨立事件外，其餘12人暫為清潔員相關群聚。