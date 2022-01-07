桃園機場清潔員群聚案持續擴大，指揮中心今天(7日)也證實Omicron已經進入社區，各縣市首長也紛紛對於防疫措施做出升級，全力防堵疫情，其中以新北市最為嚴格。以下為一覽表：

台北市

即日起民眾禁止前往醫院與長照中心探視。

1/8至1/21新北市探視規定。

新北市

明起(8日)到21日為期兩週，醫院、長照、安養照護機構禁止探視，除非患者有重大手術或病況發生變化，須由家屬陪同例外，若安養機構無法安撫病人，或認定需要家屬陪同探視者，經機構認可也可前往，但僅限1人。

拍照與唱歌若無法保持社交距離，皆須強制戴口罩。

基隆市

無。

宜蘭縣

欲陪診者，一律先需做過PCR檢測，陰性者才能陪同前往。

花蓮縣

無。

台東縣

無。

桃園市

由市府舉辦之大型活動全面暫停，部分則縮限規模，試吃部分也禁止，同時若在戶外運動、打球，必須戴口罩。

桃園市強化防疫規定。

新竹縣

拍照、唱歌即刻起全程配戴口罩。

新竹市

無。

苗栗縣

無。

台中市

市府指出，一切依指揮中心為主。

彰化縣

依照指揮中心公布為主，但會視情況做出調整。

南投縣

依照指揮中心為主，但會針對餐飲、市場、觀光景點等人潮密集處加強監督，並呼籲縣民盡速前往施打第三劑疫苗。

雲林縣

防疫旅館清消加強，鼓勵民眾前往施打疫苗，並祭出施打就送200元禮券，希望將第二劑65%的覆蓋率衝到80%。

嘉義縣

無。

嘉義市

無。

台南市

無。

高雄市

市內醫院全面加強管制，明起老人健檢暫停，探病時間縮限為每天固定一時段，陪診1人、探病2人為上限。

高雄市強化防疫規定。

屏東縣

依指揮中心公告為主。