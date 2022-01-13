新變異株Omicron來勢洶洶，針對春節即將返鄉過年的人潮，高雄市長陳其邁表示，高雄防疫旅館數量，目前已增加到80間，有5500個房間，預計再增加2至3家共約200房「居家隔離專責防疫旅館」，另專責病房數跟集中檢疫所的數量都充足，目前也在盤點醫院的專責病房數，目前為止以現在疫情狀況都還充足，要市民放心。

陳其邁說，面對春節返鄉人潮，南部小港機場入境人員從中港澳返鄉居多，在機場防疫措施部分，高雄市不斷用AB兩隊的交叉檢查，他們檢查我們的、我們檢查他們的，來落實邊境檢疫的措施。

此外，防疫旅館數量已增加到80間，有5500個房間，預計再增加2至3家共約200房「居家隔離專責防疫旅館」，因此，旅館的數量也增加。

陳其邁說，高雄市民返鄉，要優先住到高雄防疫旅館，畢竟現階段來作居家檢疫，相對是一個防疫措施較嚴謹地方，如果在家中無法落實一宅一戶，一戶一人的隔離狀態，就容易傳染給家人。

陳其邁表示，高雄市的居家隔離措施是住在防疫旅館或集中檢疫所，這規定已實施一年，在社區傳播部分，從上周開始，就已加緊在各餐廳、商圈及人潮聚集的地方，要求要落實實名制、戴口罩等相關措施。

另針對年前尾牙宴客，市府也加強在特定餐飲場所，要求不能逐桌敬酒，除用餐外，口罩都必須戴著，自助餐的一次性手套等防疫措施，此外也會觀察北部地區疫情情況，隨時調整防疫措施。

陳其邁強調，對於醫院防疫措施市府已經連升2級，到現在包括陪病、看病都要求務必配合，醫院的防疫措施會做隨時調整，他也呼籲市民，若沒必要，不必趕在年前開刀，醫院探病能不去就不去，他表示，高雄市的專責病房數跟集中檢疫所數量都充足，目前也在盤點醫院的專責病房數，目前為止以現在疫情狀況都還充足，請大家放心。