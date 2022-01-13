台北市聯合醫院中興院區爆群聚感染，2名專責病房護理師染疫，昨晚再爆出仁愛院區1名護理師也確診，Ct值16，且與中興院區群聚無關，台大公衛學者陳秀熙指出，護理師接連確診證明了2劑AZ已經無法對抗Omicron，下波恐怕是八大行業會爆發疫情。

國內不只桃園機場爆發群聚感染，北市聯醫中興院區11日也有2名護理師染疫，一名在新冠專責病房工作的護理師案17570，1月7日定期篩檢是陽性，9日發病、10日採檢陽性，Ct值13，另一名護理師案17571與案17570在同一間專責病房工作，照顧過5名新冠確診病患，其中有3人感染Omicron，Ct值15，就連案17570的男友案17572也確診。昨晚間指揮中心再公布一名仁愛院區的護理師確診，Ct值16，且是另一起感染，與中興院區無關，編號待指揮中心今下午公布。

指揮中心表示，仁愛院區確診女護理師11日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛，以為是疫苗接種後的不良反應，12日定期篩檢驗出陽性，目前正在匡列接觸者、以及疫調中。

台大公衛學院教授陳秀熙接受《聯合報》採訪表示，護理師陸續確診，代表2劑AZ的保護力已經過期，擋不住新變異株Omicron，推測下一波群聚感染恐怕會是在八大行業，因為八大行業是最早打AZ疫苗的族群，從醫護傳出感染來看，八大行業同樣有很高的染疫風險。