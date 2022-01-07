桃機群聚累計12人確診，其中有4人染Omicron，對此，北市萬芳醫院精神科醫師潘健志表示，整起群聚案應該是Omicron群聚，根據國外數據，Omicron傳染力驚人，每隔2.5天確診數就會翻倍，等於25天過去確診數恐暴增1024倍。因此他也示警北北桃的居民要小心了，台灣隨時要有提高防疫警戒標準的準備。

潘建志今在臉書發文表示，北北桃的朋友們，請打開心裡的防疫警戒開關了！桃機群聚案的確診人數快速增加，昨晚已經來到12例，速度遠勝於之前的桃園醫院和諾富特群聚，而這起群聚案中已經有3名清潔員（案17230、案17238、案172392）與1名防疫計程車司機（案17240）都感染了Omicron變異株。

潘建志指出，防疫計程車司機感染Omicron，根據疫調司機曾經載過的境外移入個案中，有一人感染了Omicron，因此他認為這次就是Omicron群聚。

潘建志也說，Omicron的傳染力遠大於之前的變異株，2021年初，全球第一波疫情爆發的時候，台灣將其控制在桃園醫院裡面；到了5月的時候，全球進入第二波疫情，病毒攻入社區，確診人數飆升；8月爆發第三波Delta變種，但台灣都防疫得當，沒有擴散出來，可謂是世界奇蹟。如今第四波Omicron更加凶猛，桃機清潔員在金嗓歌友會跨年聚餐中，幾乎無人戴口罩，因此他認為病毒已經進入台灣社區。

潘建志坦言，美國單日確診數突破百萬人、英法也超過20萬人，全球確診數都在創下歷史新高。國外推估，Omicron的確診數每隔2.5天就會翻一倍，而25天就是2的十次方，也就是1024倍，台灣要有隨時提高防疫警戒標準的心理準備啊！