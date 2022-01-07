桃機群聚確診爆不停，昨晚再增4人確診，目前共12人染疫，感染源仍不明。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男推測，整起案件的傳播鏈應是有確診旅客在機場上廁所時，將含有大量病毒的飛沫噴在洗手台上，清潔員打掃的時候不慎沾染上，接著又觸摸口鼻，而司機則是因為上了同間廁所染疫，其他的清潔員則是因為一起搭車感染。

沈政男昨在臉書分享說，桃機群聚感染再擴大，傳播鏈是有染疫旅客在機場上廁所時，將含有大量病毒的口沫噴濺在洗手台或桌面上，而清潔人員打掃時沾染到，事後又不小心摸到自己的口鼻，最後就被感染了。而計程車司機也因為上同一間廁所，透過環境接觸而染疫，清潔員們則是因為搭乘同班交通車而互相感染。

沈政男表示，整起群聚案到底傳了幾天、傳了多少輪？這些用Ct值去算已經不準了，因為Omicron的複製天數只有3天，而先前變種則是5天。他至今都沒看到有人能將Omicron的Ct值與感染天數畫出曲線。

沈政男指出，台灣能否守住社區防線？就要看會不會出現第一個前線防疫人員以外的染疫者，畢竟前幾天的防疫旅館群聚案，至今都沒有傳出社區染疫者。只能說，台灣社區的R0值到底是低到什麼程度，可說一再讓人感到驚訝，感覺好像能隨著病毒變種「遇強則強，沒有下限。」

沈政男也說，台灣防疫至今已快2年，但從來都不是靠疫苗撐住的，而是靠全民築起的非疫苗防疫高牆，這是跟歐美截然不同的思維，他們現在已經開始樂觀說「群體免疫這一次終將達成了！」但一個擁有數千萬人口的國家，每天染疫死亡的人高達100多人，他們感到稀鬆平常，也不願提升防疫層級了，但在台灣不可能被民眾接受。

沈政男坦言，台灣究竟會出現多少例的Omicron個案，他到現在都還看不出來，但很確定醫療準備是必要的，還記得去年三月準備了2萬張病床嗎？這2萬張床現在就要重新擺出來了，因為絕不能讓染疫者在家隔離休養，否則疫情可能會燒不完。所有放任疫情不管的國家，曲線都是飆升然後陡降，但這在台灣真的不適用。

沈政男也呼籲還沒有打疫苗的人快點去打，如果醫院裡到處都是染疫患者，醫療人員會很慘，請大家一起築起非疫苗防疫高牆，並追加疫苗保險分，如此一來，台灣才能平安。