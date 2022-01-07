桃機群聚案昨晚再增4人確診，其中3人為歌友會相關接觸者，整起群聚案件累計12人確診，感染源仍待釐清，但已有4人確定是染Omicron，如今從機場傳到了歌友會，加上Omicron傳播力驚人，讓不少網友擔憂直呼「有三個就絕對不只三個！」且傳到了歌友會就算是進入社區了，這熟悉的味道讓人好害怕，難道今年過年要在三級過了？

桃機清潔員（案17239）確診後，相關足跡被公布，個案曾在2021年12月29日至2022年1月2日都前往金嗓歌友會打工兼搓麻將。因此歌友會成員500多人被緊急匡列為相關接觸者採檢，結果昨晚結果出爐，有3人確診。對此，一名網友昨深夜在PTT上發文表示，剛剛又確診了3人，現在哪裡應該要開始緊張了呢？台北需要緊張嗎？

貼文引起網友熱烈討論，「有三個就絕對不只三個」、「傳到歌友會，就算進入社區了」、「歷史總是驚人的相似」、「是一起打牌的那三個？」、「獅子會的『早期發現版』」、「傳到歌友會就算社區了」、「同島一歌，大家都是機場人」、「去年五月熟悉的味道」、「各位過年在三級裡過啦！」

不少網友嚇歪直呼，歌友會的會員們活動力很強，近日到處遊山玩水，真的怕爆！昨天還有一位大媽說自己才剛從南投玩回來，而其餘會員也都跑去台中玩了。「台中南投的各位自己保重」、「那些人還到處跑」。