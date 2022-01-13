先前赴美施打BNT疫苗，卻又呼籲台灣人施打高端疫苗的台獨大老蔡丁貴11日表示，自己9日抵達桃園國際機場後到防疫旅館後，一覺醒來感到頭腦昏沉、身體溫熱，並在今天早上接獲通知確診。對此，中廣董事長趙少康小編諷刺道：「蔡丁貴打兩劑BNT還是確診，這個故事告訴我們，要打，就打高端！」網友則紛紛發揮創意狂酸，反應出乎意料。

蔡丁貴去年6月2日在臉書發文表示，因自己已經在美國打過兩劑輝瑞／BNT的疫苗，不適合參與國產疫苗第三期臨床實驗，呼籲勇敢的台灣人參與疫苗的第三期臨床實驗。他當時說，台灣人要自力更生，就是在不得已的時候自己要勇敢承擔風險，可能會犧牲，沒有這樣的嘗試，就很難突破。如今蔡確診，引發社會關注。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」11日在臉書發文寫道：「丁貴代號：17559。蔡丁貴打兩劑BNT還是確診，這個故事告訴我們，要打，就打高端！祝丁貴兄早日康復。」並在文末特別標註「本日高端最佳代言」，附圖則為台北市市長柯文哲痛批「蔡丁貴我就瞧不起，國外打（BNT）還叫人家回來打高端」的照片，嘲諷意味十足。

此文發出後迴響熱烈，網友紛紛留言：「所以才叫做菜逃貴」、「沒打到高端才會確診，快補打」、「人在做天在看，業力引爆？」「丁丁是個人才」、「第三劑、第四劑就打高端唄」、「擺明就是回來治病的吧, 講甚麼在飛機上染疫, 就是國外染疫的, 牽拖那麼多」。