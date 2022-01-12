指揮官陳時中11日在桃機前進指揮所指揮官王必勝等人的陪同下，到D5R的臨時檢驗站察看Cobas Liat即時偵測PCR分析儀設備。（圖／本報系資料照）

11日零時起實施國門入境新規定，長程線航班旅客下機後，直接進行PCR快速採檢，結果為陰性才能辦理通關程序。而第一架抵台的長程航班搭載旅客41名中有4人確診，確診率達10%，讓桃機前進指揮所指揮官王必勝坦言「陽性率比想像的高」。當天傍晚一架土耳其航空152名旅客中，又有14人驗出確診。大批網友則對王的言論相當驚駭，認為連身為專家的王都意外遑論一般民眾，有人卻回嗆「意外個頭」四字。

11日清晨抵達桃機的長程航班是華航CI52班機，在凌晨3時59分自澳洲雪梨飛抵台灣，班機上的旅客共有41人，旅客在下機後，直接被引導進入候機室，由疾管署人員說明新規定，並唱名查對旅客身份，再依序到候機室的臨時採檢站採檢，截至清晨6時15分許，才完成所有採檢作業。

對於首架航班花費了2個多小時才完成採檢作業，王必勝表示，這跟檢驗的方法有關係，最重要的因素「就是陽性率太高，比我們想像高」，41名旅客驗出有4人呈現陽性反應，確診率高達10％，故中央將立即調整採檢方式，這些問題都要實際做下去才會知道。

王必勝的言論引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》等相關連結留言：「意外個頭」、「我對你感到意外這件事更意外，你怎麼會現在才意識到這件事的嚴重性？」「你今天才知道我才驚」、「我沒讀書都知道，就你們這些高官不知道，書白讀了」、「驚？意外嗎？陽性比率才發現高嗎？醫療資源都要給境外移入用掉了，醫護都快累死了」。