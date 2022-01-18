中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增66例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及49例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、16例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（21例）、越南（5例）、加拿大（4例）、英國（3例）、法國（2例）、愛爾蘭、西班牙、瑞典、菲律賓、波蘭、墨西哥及巴拿馬（各1例）移入；另7例調查中。入境日介於今（2022）年1月3日至1月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5306453例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5287815例排除），其中17951例確診，分別為3171例境外移入，14726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。