默克新冠口服藥今晨抵台 首批僅2016人份

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，我國向美商默沙東公司採購之COVID-19口服抗病毒藥Molnupiravir，首批2,016人份療程已於今日清晨運抵臺灣，將於完成通關程序後儘速配撥，提供具有重症風險因子之輕中度COVID-19個案治療使用，降低醫療量能負擔。

指揮中心指出，依據國際研究顯示，新冠病毒感染患者輕症比率大約佔8成左右，但其中約9％的患者可能惡化為重症，主要的風險因子包括65歲以上長者、肥胖、慢性腎病、心血管疾病/高血壓、慢性肺疾、免疫抑制疾病/免疫抑制治療等影響免疫功能之疾病，以及懷孕等，且其病程演化迅速，甚至導致死亡。截至本(111)年1月24日監測資料，國內輕中度COVID-19確診病例約佔所有確診個案84%，死亡病例數佔確診病例4.6%。

指揮中心說明，Molnupiravir之療效及安全性已有部分證據支持，美國FDA及國際間已陸續發布緊急使用授權(EUA)核准於臨床使用，以治療輕度至中度SARS-CoV-2感染且有重症危險因子之高風險患者，降低個案轉為重症需住院之風險，我國衛福部食藥署亦於今年1月13日同意依據藥事法第48條之2規定，核准其專案輸入。

指揮中心進一步說明，經諮詢專家意見，已將該藥物之使用建議納入我國「新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引」，並採購儲備5,040人份療程，規劃分批配撥至集中檢疫所/加強版防疫專責旅宿之主責醫院，經醫師評估治療效益與風險，並充分告知後，給予符合條件個案治療。

指揮中心表示，全球疫情持續嚴峻，Omicron變異株擴及多國，對國內公共衛生及醫療量能構成威脅，指揮中心將持續密切關注國際COVID-19口服抗病毒藥物之研發使用情形，積極儲備適當藥物供國內個案治療使用。