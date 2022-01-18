台灣疫情持續升溫，許多學校啟動預防性停課、消毒，防止疫情擴散，但也因此發生不少趣事。日前一名學生因未收到學校停課通知，抵達學校後才知道停課，當時還有記者訪問他，學生無奈的一句話，如今在網路上爆紅，畫面也被截成梗圖。

桃園一間學校宣布停課，豈料一名學生並未收到通知，隔天照常到學校上課，抵達校門口後，他才發現自己白跑一趟，讓他非常傻眼，當時正好有記者在現場拍攝停課畫面，並訪問這一名學生，他則無奈的說「我不知道是學校停課，誰沒事會去看學校官網講什麼？好啦，我的問題啦」。

男學生無奈的一席話引起熱議，網友也提出正反兩極的看法。(圖翻攝自/Dcard)

新聞曝光後引起《Dcard》網友討論，不少網友表示，「以現代來說，緊急停課這種事都沒Line一下，真的爛」、「停課我也不知道，我有時候還以為今天有補假，要不是有跟同學聊天聊到，不然我就曠課了」、「我們學校就還不錯，會用發G-mail來提醒，手機自己就會跳出通知」、「我國中沒班群，高中大學才有，國中有次H1N1班上停課，是等全班同學都到班上才公布停課，剛到校又要離開，還帶了一堆功課回去，超傻眼」。

也有人持反對意見，「那種沒在關注學校事情的，真的有在上課嗎？然後沒收到重要通知才再怪『誰會去看學校官網』」、「在學校官網有公告就已經很好了，還要人家一個一個通知，大家都少爺公主，要不要請個秘書幫你寫作業啊，還一堆怪老師沒通知的，特別提醒你是好心，不是義務」、「有些人不看學校官網，甚至不看Line的班級群組，當然會沒被通知到」。