北市聯醫中興院區近期發生院內感染後，仁愛院區又有護理師染疫。台北市醫師職業工會今發文透露，北部多間醫院輪流分擔入境確診者的隔離收治，工會夥伴告知，目前境外移入個案多為無症狀或輕症，其中竟有部分民眾將病房當作飯店，甚至有擅自關閉病室內抽風設備的行為。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，若擅自關閉通風設備最重可罰1萬5000元，若擅離區域，則可處以最高30萬元罰鍰。

台北市醫師職業工會表示，工會會員反應，近期大量湧入的境外確診患者，確實已經造成工作人員相當大的壓力，因為縱使都是輕症，卻屢見有患者將病房視為飯店、將護理人員當作服務生，有人不斷抱怨網路連線問題，有人以線上訂餐平台訂購餐點不斷要求醫療人員幫忙領取，最令人擔憂的是，病室內的負壓或通風設備對於醫療人員的安全至關重要，卻有患者屢經規勸仍堅持自行將其關閉，不只提高暴露風險也增加醫護心理負擔。

工會要求主管機關拿出最大的魄力，成為醫護的後盾，而非一味要求醫療端要發揮愛心、耐心溝通。對於擅自關閉排風設施這樣的危險行為，更支持主管機關以《傳染病防治法》或《醫療法》妨礙醫療業務罪名查辦，保障醫療人員的安全。

對此，羅一鈞表示，《傳染病防治法》要求個案配合主管機關治療、檢查，若擅自關閉通風設備，可處以3000-1萬5000元罰鍰。對於關閉設備的行為，也要看設備的位置，若是擅離區域，則違反《傳染病防治法》第45條，可處以6-30萬元罰鍰。目前工會沒說是哪個院區、病房，會請醫院再去了解，若有就可以開罰。

對於個案叫外送的行為是否需要被限制？羅一鈞表示，目前沒有要禁止，但是個案要知道自己接受的是隔離治療，是要根據指示來做，而不是把醫院當作旅館、服務站，這是「互相」的。若有情節明確嚴重的事，接獲檢舉就會依法開罰。