蔡英文到斗六市南聖宮贈匾「世範千秋」。（周麗蘭攝）

蔡英文總統參拜南聖宮關聖帝君。（周麗蘭攝）

蔡英文總統今（13日）到斗六市南聖宮贈匾，她表示台灣的疫情控制相對比較好，疫情較穩定，經濟可以繼續發展，台灣這幾年的經濟發展相對其他國家都比較好，她也呼籲民眾要接種疫苗，打滿2劑滿12周就準備打第3劑。

蔡英文今天上午出席在雲林科技大學舉行的全國大專院校校長會議致詞後，在內政部長徐國勇、立委劉建國陪同下贈匾南聖宮「世範千秋」。

蔡英文致詞表示，過去這兩年台灣面臨很多挑戰，尤其是疫情，對全世界和台灣的挑戰都很大，台灣做得相對比較好，疫情比較穩定，所以經濟可以繼續發展，台灣這幾年經濟發展相對其他國家都比較好。

她表示，台灣有一些產品是全世界最重要的，世界的供應鏈少不了台灣，未來要繼續團結打拚，讓台灣在世界上越來越重要，讓後代子孫感到當台灣人是很有面子的。

蔡英文說，這幾天疫情又緊張起來了，她拜託大家，有一些75歲以上的老人家打2劑的比率比較低，如果鄰居老人家還沒有打滿2劑的請他們趕快去打，如果已經打滿2劑超過12個禮拜，就準備去打第3劑，雖然被傳染但會有免疫力，大家記得要去打疫苗。