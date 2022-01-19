總統蔡英文「論文門」爭議，旅美學者林環牆19日在臉書表示，已正式透過英國網站「WhatDoTheyKnow」發函給倫敦政經學院（LSE），要求撤下其官網在2019年10月8日為假博士蔡英文背書所張貼的造假聲明。資深媒體人彭文正表示，林環牆再度出手。

彭文正19日在《政經關不了》網路直播節目中認為，林環牆再度出手，發函要求倫敦政經學院撤掉官網上面的蔡英文詐騙博士學歷的遮羞布。2019年10月8日的聲明，竟然成為倫敦大學、ICO，還有台灣的法庭，要去證明蔡英文有博士學位，這幾乎是唯一的證據。

彭文正接著表示，一個正常學校要證明一件事情，怎會拿過去曾經發過的新聞稿，來證明這些事情是真的。當然是要拿你自己的檔案紀錄，用學校自己的聲明來證明你是真的。而不是告訴各界說，它兩年前曾經這樣說過，所以根據兩年前它說過的話，來說這是真的，光是這件事情，在邏輯上完全站不住腳。

彭文正認為，擒賊要先擒王、不入虎穴焉得虎子、要直搗「黃龍」。這「黃龍」就是2019年10月8日的那篇聲明，那篇聲明在網站上並沒有具名。