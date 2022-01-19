台東外海凌晨5.3地震澎湖也有感 網驚：晃兩次、蠻大的 06:122022/01/19 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東外海凌晨5.3地震。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東南部海域今(19日)凌晨3時10分發生規模5.3地震，台東、屏東震度最大，有2級，許多網友被搖醒後到PTT留言：「鼓山晃兩次，蠻大的」、「第一次還以為是錯覺，第二次比較有感」。 這起地震的震央位於台東縣政府南南東方144.7公里 ，位於台灣東南部海域，深度164.4公里，規模為5.3。 各地最大震度 台東、屏東2級，高雄、嘉義縣、台南、南投、雲林、花蓮、澎湖、彰化1級。 美衛星兩次接近陸太空站 陸外交部說話了 國台辦：續推兩岸和平融合發展 #3地震 #兩次 #蠻大 #台灣東 #南部海域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6.0大地震狂搖 台北市統計16件災情 柯文哲說話了 18:482022/01/03 政治 疑似彈道飛彈 北韓向東部海域發射武器 07:172022/01/11 國際 陸外交部：美星鏈衛星今年兩次接近陸太空站 太空人當時正在站內 16:242021/12/28 兩岸 社評／無緣RCEP 台商的替代選擇 04:102022/01/16 焦點新聞 孫亞夫：二十大後 大陸對台或有新部署 04:102022/01/10 焦點新聞 助台抗陸第一線 它正執行美海軍「辦不到的任務」 23:522022/01/13 軍事 搶打第3劑莫德納 成大醫院今破紀錄湧上萬民眾 15:272022/01/15 生活 海豹部隊將成美航母艦載機幫手 台海南海飆戰力 09:072021/12/31 軍事 青海門源規模6.9強震 蘭新高鐵停運 04:102022/01/09 焦點新聞 顏寬恒一屆立委連輸兩次 轟天雷：敗在時不我與 23:302022/01/09 政治 「怎麼宣導警示都不夠」 澎湖水族館聯外陸橋一周連續被撞兩次 14:362022/01/02 社會 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 2招減緩Omicron傳播 醫：指揮中心不願明講 - 生活 新竹市40多歲男自認足跡與確診者重複採檢 結果1家4口確診 - 生活 餐廳內用有多可怕？醫曝降低病毒停留率 這2招最有效 - 生活 被比特犬咬住不放如何自保？ 專家教1動作秒鬆口 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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