台灣東南部海域今(19日)凌晨3時10分發生規模5.3地震，台東、屏東震度最大，有2級，許多網友被搖醒後到PTT留言：「鼓山晃兩次，蠻大的」、「第一次還以為是錯覺，第二次比較有感」。

這起地震的震央位於台東縣政府南南東方144.7公里 ，位於台灣東南部海域，深度164.4公里，規模為5.3。

各地最大震度

台東、屏東2級，高雄、嘉義縣、台南、南投、雲林、花蓮、澎湖、彰化1級。