我國友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚將在1月27日舉辦就職典禮，蔡英文總統今晚表示，賴清德副總統將擔任特使率團出席，她期許此行完成「三個深化」的任務，相信賴帶領的特使團，一定能夠順利達成任務。「新的一年，我們全力拚防疫、拚經濟，也繼續拚外交！」

蔡英文今晚在臉書表示，她期許賴清德帶領的特使團此行完成「三個深化」的任務：

一丶深化邦誼：我國與宏都拉斯建交已超過80年，宏都拉斯這幾年來特別支持台灣的國際參與，也一直是我國在中美洲的重要友邦，期許此行深化彼此歷久彌新的深厚邦誼。

二、深化合作：長年以來，我國與宏都拉斯在經貿、公衛、教育等多項領域都有密切的合作關係。中美洲是充滿機會和發展潛力的市場，期許此行再深化彼此合作關係、互惠互助，增進兩國福祉。

三丶深化民主台灣的國際參與：此次特使團的出訪，代表台灣走向世界。期待我國與宏都拉斯等理念相近國家，持續攜手努力，對各項全球議題做出重要的貢獻。台灣也要向國際社會展現，民主台灣是有能力且負責任的合作夥伴。

她說，由於目前全球疫情仍然嚴峻，此次特使團也在與指揮中心研商後，採取相關防疫準備，全力落實防疫原則。「相信賴副總統帶領的特使團，一定能夠順利達成任務。新的一年，我們全力拚防疫、拚經濟，也繼續拚外交！」