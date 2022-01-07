桃機群聚累計12人染疫，除了在機場工作的清潔員、司機和保全外，也有歌友會成員確診，讓不少網友擔憂直呼「這樣算是進入社區了吧？」對此，北市聯醫忠孝院區胸腔科醫師蘇一峰說，北台灣感染風險壓力增加，民眾要小心了。縮短隔離時間替病毒開了方便之門，當病毒多次進入社區傳播，要找出源頭恐難了。

蘇一峰今在臉書發文表示，北台灣感染風險壓力增加，醫護與防疫人員又要開始疲於奔命了，民眾要小心了！每天邊境大量個案移入，縮短隔離時間開了方便之門，當病毒多次通關進入社區傳播，要找到源頭就變得很不容易。

貼文引起網友討論，「感覺Omicron傳播超級迅速，沒打疫苗的少數大人與小孩還是會塞爆病床」、「比較擔心沒有打疫苗，卻又要群聚上課的小孩們」、「簡單的源頭不可說，複雜的源頭說不清」、「7+7有點扯，回台過年有那麼重要到拿全台灣的生命來賭，14+0不行嗎？」