桃園機場群聚案狂燒，目前已有12名本土案例，陳時中也坦言Omicron已燒入社區，於今天(7日)拍板第三劑疫苗即日起全面開放18歲以上，只要距離第二劑滿3個月都能施打。對此前台大感染科醫師林氏璧也透露第三劑首選「以mRNA為主」，也就是莫德納。

林氏璧在臉書PO文，直言相當意外中央全面開放第三劑沒限制，也感謝指揮中心聽取建議，從善如流。他表示不論前面打哪兩種疫苗，第三劑都建議以mRNA疫苗為首選，尤其是邊防人員。林氏璧說，根據英國研究資料，半劑量莫德納的中和抗體會比全劑量的BNT還要高，針對Omicron的效果也較好，不過還須等待更多數據。

林氏璧補充，若前兩劑施打的都是mRNA，第三劑打AZ也不是不行，但中和抗體就遠不如mRNA好，還要考慮血栓併血小板低下的風險，這遠比心肌炎嚴重許多。

林氏璧指出，40歲以下的人打mRNA疫苗後，不良反應比例會比較高，例如發燒，肌肉痠痛、疲勞等，而根據研究資料來看，半劑量莫德納機率要高於全劑量的BNT，如果真的很擔心這一點的人，高端也是另一種選擇。