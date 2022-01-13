【LIVE直播】聯邦銀群聚恐掃到台北、新竹？ 指揮中心最新說明｜2022.01.13

由居服員(案17472)為源頭的桃園中壢聯邦銀行群聚案持續擴大，今天(13日)新增11例個案，總計已有14人確診，情勢嚴峻，指揮中心指揮官陳時中也多次強調案17630的行員疫調是「重中之重」。對此前台大感染科醫師林氏璧指出一大疑點，表示恐需釐清是否有其他隱形傳播鏈。

居服員造成的銀行群聚案不斷擴散目前第一輪檢驗的30人，就有13人確診，陽性率高達4成。最新監視器畫面顯示，居服員在與行員(案17630)洽談業務時，曾經脫下口罩講電話，但尚無法確定是否為傳染源因，陳時中強調僅是其中一種可能性，物品接觸傳染仍舊無法排除。

林氏璧表示，聯邦銀行健行分行曾在1月7日辦過尾牙，指標個案17630則是在10日發病，正巧就是辦尾牙那天開始具有傳染力，因此同桌吃飯的同仁也陸續在2到3天後發病，相當合理。

但林氏璧話鋒一轉，指出其他很多非同桌，甚至連不同樓層的同事也陸續染疫，究竟是如何感染的尚未明朗，他直言「是否存在其他隱形傳播鏈」，需要趕緊釐清。

林氏璧說，這些確診者有各自的家庭與社區足跡，前線疫調人員會非常辛苦，還必須聯絡3000多名期間到過銀行的民眾一一回來採檢，直言「這一仗真的不好打」。