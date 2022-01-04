桃園機場清潔員3日確診，4日化學兵已至桃園機場停車場消毒，並將至第二航廈消毒，也針對計程車駕駛採檢。另，指揮中心表示，4日早上媒體報導桃機新增2確診個案，將於下午2點記者會統一說明。

桃機公司表示，1月3日下午機場公司接獲清潔承商通報，其一名員工於3日上午下班返家後出現症狀，中午12：30至衛生福利部桃園醫院快篩及核酸檢測後確診，立即入院治療。機場公司隨即督導承商針對其工作區域及動線進行深度清消，同時配合衛生單位疫調，執行相關防疫作業。

經查該名員工上班時間為大夜班23：00 – 07：00，負責桃園機場P3停車場洗手間及地面清潔工作，於2021年7月29日完成第二劑AZ疫苗接種後，納入第一線高風險工作人員，每5至7天即進行快篩檢測，12月28日接受定期快篩時仍為陰性反應，相關接觸人員已由衛生單位匡列進行自主居家隔離。

4日國防部陸軍33化學兵群動員32人及12組裝備至桃園機場P3停車場進行消毒。機場公司持續配合衛生單位進行疫調工作，並將於上午11時針對第二航廈進行全面大清消。另針對計程車駕駛共552名，已採檢313人，4日將持續採檢，未完成篩檢者禁止出車執勤。

為強化國門第一線工作人員之防護，機場公司自2021年5月起即積極推動疫苗施打作業，目前第一劑疫苗接種率已達98.28％，第二劑亦達95.26％，目前正持續進行第三劑（追加劑）接種。機場公司將依照指揮中心規範，持續嚴謹執行疫情管控措施，強化防疫管理，以確保員工及旅客健康。