大新竹合併議題引起外界關注，苗栗縣長徐耀昌曾說，若竹南、頭份被合併，他會參選大新竹市長，但徐耀昌29日澄清，這是玩笑之談，更戲稱「苗栗國國王都做了，還選你什麼市長」。

徐耀昌29日上午出席台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程開工典禮，媒體再追問有關他是不是真的參選大新竹市長，徐耀昌連忙澄清。

徐耀昌表示，他設籍在頭份，所以如果真的被合併到新竹去，他當然也有資格去參選大新竹市長。

接著他開玩笑說，自己已經當過了苗栗國的國王，幹嘛還去參選什麼市長，參選大新竹市長只是玩笑話。