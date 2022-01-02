備役少將于北辰退出國民黨後，是否參選公職？備受關注。他今（2）日被問到是否參選桃園市議員時表示，「只要市民需要」，沒有什麼不可能的，應該是走沒有黨派的路線。

備役少將于北辰12月31日在臉書正式聲明退出國民黨，2022要走自己的路，並且提到，壓垮他最後一根稻草是當他們家收到生命威脅時，黨內同志居然沒有一個人釋出關懷。

于北辰在聲明中指出，當初他將黨籍由黃復興遷入地方黨部，目的就是不要讓「這些人」繼續消費，不時有深藍人士要求桃園市邱主委立即開除他，然而邱主委也辭退黨部主委。而留在國民黨儼然成為深藍的阻礙，因此決定揮別加入了36年的黨。

于北辰臉書寫道，其實九月就送出退出申請，期間承桃園市黨部邱主委慰留，如今人事已非，真的到了離開的時候，壓垮他最後一根稻草是當他們家收到生命威脅時，居然黨內同志沒有一個人對他們釋出關懷，尤其是那些需要我們就稱之我們是好朋友的人。于北辰最後感嘆，算了，不出惡言！祝貴黨黨運昌隆。

至於是否會參選桃園市議員？于北辰今（2）日受訪時表示，只要市民需要，沒有什麼不可能的，應該是走沒有黨派的路線，因為如果揮別了36年的國民黨，馬上加入別的政黨參加選舉，這樣看起來有點無情。