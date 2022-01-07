根據投審會最新統計，2021年前11個月台商對大陸投資金額47.9億美元，較上年同期減少14.5%，比2010年146.2億美元更縮水近7成。台商對東協國家投資則大幅成長，1至11月累計投資金額達53.9億美元，年增超過1倍，並首度超越中國成為台商當期最大投資地區。

新東進暴落的訊號

有人解讀台商撤出大陸是不可逆的長期趨勢，但也有人認為這是因應全球製造鏈調整的短期現象，究竟何者正確，可能還需要更多時間才能證明。不過，台商2021年對外投資出現東協超越大陸現象，可能是統計上離群值（outlier）所造成的偏誤，也就是突如其來的一、兩筆巨大投資金額所形成的結果。

去年前11個月台商對東協國家投資的53.9億美元中，確實有兩筆巨大的投資。一是台灣上櫃公司環球晶為併購德國世創電子，對新加坡子公司的25億美元增資案，另一筆是聯發科對新加坡子公司增資案（10億美元），兩筆金額加總就占了整體東協投資的65%。

不論從投資型態或增資用途來看，這兩筆投資都比較像是具有特殊目的的一次性投資，而非長期趨勢。也就是說，如果扣掉這兩筆對新加坡投資的35億美元，2021年前11月台商對東協投資僅剩18.9億美元，只有對陸投資的4成不到。這也意味儘管台商赴陸投資趨勢向下，但對比其他地區，大陸還是台商特別重視、不會輕易割捨的市場。

同樣的情況不只發生在東協，2020年台商對美國投資暴增654%，金額創下歷史新高的42.7億美元，當時也盛傳美國即將取代大陸成為台商投資首選。從電子業的台積電及崇越等科技大廠，到傳產業的上銀及和大等上市公司，紛紛宣布要在美國加碼投資擴廠或設廠。一夕間，「新東進」成為顯學。但2021年（1至11月）台商赴美投資金額大幅銳減至4.7億美元，只剩下2020年的1/10。

近年兩岸關係急速惡化，官方不再鼓勵廠商赴大陸投資，甚至設下多重障礙，讓台商赴陸投資有所忌憚。加上2018年中美貿易戰開打後，台商為節省關稅成本、分散供應鏈風險，積極進行多元化市場布局，因而弱化對陸投資力道。尤其對一些因大陸環保條件、最低工資等要求提高而不堪負擔的台商來說，基於成本效益考量而調整產能或生產線，是很合理的安排。

留意赴陸投資下滑

不過，這絕非代表台商會全面撤出大陸。嚴格說來，比較像是一種因時制宜、審時度勢的彈性作法。換句話說，只要風向稍有變化，如兩岸關係出現和緩跡象或中美貿易談判有好的進展，台商赴陸投資榮景可能再現。再說大陸內需市場與產業鏈仍持續擴張，大型台商不可能說斷就斷。近10年台灣上市公司大陸投資收益，不僅未隨赴陸投資下滑而縮減，反倒逐年攀升，並於2020年創下歷史新高的4746億新台幣，即可略窺一斑。

然而，必須留意的是，儘管台商對大陸仍保持高度興趣，但赴陸投資下滑卻是不爭的事實。基於長遠發展考量，北京要正視此一問題，並提出更多具體支持台商方案，化解台商投資疑慮，方有助大陸刻正推動的經濟與產業結構轉型。畢竟，台商導入的先進技術與管理思維，是大陸經濟得以成功轉型、飛快成長的不可或缺要素。未來，大陸想要加速供應鏈自給自足、追求科技自立自強，台商還是能夠起到一定作用、幫上大忙。

我們曾一再指出，台商對大陸經濟的拉動作用，不容輕忽。過去40年經驗告訴我們，台商與大陸是魚幫水、水幫魚的關係，台商需要大陸市場，大陸也需要台商投資。未來能否再度吸引台商西進，共創兩岸經濟榮景，主導權在北京手上。北京得好好思考，如何創造更好的環境吸引台商繼續投資，打造更深厚的互利雙贏兩岸關係。