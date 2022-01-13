蘋果日報印刷公司遭呈請清算 排定3月聆訊 15:312022/01/13 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 壹傳媒在2021年12月遭高等法院正式頒令清算，香港司法機構網站顯示，12日再多一名債權人申請壹傳媒旗下的蘋果日報印刷有限公司清算，聆訊排定在3月23日進行。 債權人Chan Wah Chai Ronlan在12日申請蘋果日報印刷有限公司清算。 此前香港財政司司長陳茂波在2021年根據「公司條例」向高等法院原訟庭提交壹傳媒有限公司的清算呈請，高等法院後續在2021年12月正式頒令清算。 資金用罄 台灣蘋果日報傳月底熄燈 微博通過在港上市聆訊 傳募10億美元 #清算 #蘋果日報 #壹傳媒 #高等法院 #聆訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黎智英和蘋果日報前高層被加控罪 2022年再訊 15:012021/12/28 財經 傳台灣《蘋果日報》本月熄燈 蘋果新聞網聲明曝光 20:322021/12/03 財經 香港壹傳媒前高層申請保釋被拒 法官：有繼續危害國家安全高風險 16:262021/11/10 兩岸 日瑞穗銀行 插旗台灣新創企業 04:102021/12/18 金融．稅務 香港高院下令清算壹傳媒 台灣蘋果日報委任臨時清算人處理 12:562021/12/15 兩岸 日本伊方核電廠3號爐再次運轉 明年1月全功率 17:052021/12/05 國際 港司法人員連收腐肉恐嚇信 寄件人「何歡喜」身分曝光 10:082021/11/27 兩岸 傳台灣《蘋果日報》年底資遣300人 北市勞動局回應了 21:382021/12/03 生活 深圳裁定首宗個人破產清算案 他月入5千人幣卻背債百萬 12:272021/11/10 兩岸 壹傳媒前高層申請保釋被拒 港法官：或藉台灣公司危害國安 16:512021/11/10 兩岸 黎智英涉違國安案 明年2月再審 04:102021/12/29 產業財經 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 Apple Car供應鏈搶破頭！有廠商被翻牌子：蘋果想入股 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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