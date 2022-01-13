壹傳媒在2021年12月遭高等法院正式頒令清算，香港司法機構網站顯示，12日再多一名債權人申請壹傳媒旗下的蘋果日報印刷有限公司清算，聆訊排定在3月23日進行。

債權人Chan Wah Chai Ronlan在12日申請蘋果日報印刷有限公司清算。

此前香港財政司司長陳茂波在2021年根據「公司條例」向高等法院原訟庭提交壹傳媒有限公司的清算呈請，高等法院後續在2021年12月正式頒令清算。