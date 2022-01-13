美國國會山莊滋擾事件過去1年了，這1年美國並未引以為恥。政黨惡鬥不止，國會亂象叢生，重大法案與撥款案遲遲未能通過，政府面臨關門危機，社會分裂比1年前更嚴重。一項民調顯示，美國有35%受訪者認為，有生之年可能見到美國發生第二次內戰，1/4的受訪者認為可能目睹美國分裂。國會滋擾事件的幕後推手前總統川普卻逐漸掌握共和黨，大有2024年重返白宮之勢。

川普2024恐重返白宮

根據「自由之家」《2021年世界自由度報告》，民主連續15年在走下坡路，其中一些最大的倒退來自世界上最大的兩個民主國家：美國和印度。而位於瑞典的國際民主與選舉協助研究所（International IDEA）在去年發布「民主倒退國家」的年度名單，美國是首次被列入該名單中。美國民主倒退已是不爭的事實，而且美國人對於民主也逐漸失去信心。根據美國哈佛大學甘乃迪政治學院對美國18至29歲的年輕人調查顯示，有超過半數對美國民主政治逐漸失去信心。

美國民主倒退與政治兩極化有關。政治兩極化的原因很多，大致有以下幾項：第一，固化貧富差距的政治經濟體制；第二，贏者通吃且容易操弄的選舉制度；第三，日益惡化的金權政治；第四，激化分裂的媒體，特別是社群媒體對於選舉的影響；第五，政客利用身分政治操弄社會議題；第六，全球化帶來產業結構的改變。

美國政治的兩極化充分暴露美國民主的侷限性，美國政治體制對於科技、社會、產業的快速變化無法做出有效的反應與調整。由於改革無力，人民失去耐心，正好成為民粹主義的溫床。在民粹氣氛下，對內歧視少數族裔、排斥新移民；對外尋找新敵人、強調美國特殊論，這又重傷了美國的形象。

二次大戰結束，美蘇很快進入冷戰，美國以自由民主的意識形態為號召與蘇聯對抗。因此在戰後很長一段時期除了支持西歐民主國家外，即便是為了冷戰需要支持威權政體，也要求多少要有一點民主包裝，像台灣在兩蔣時期就被稱為「自由中國」。1970年代更是大力提倡「人權外交」，成為美國外交政策的重點之一。人權外交加上美國的開放市場，對「第三波」民主化浪潮起了推波助瀾的作用。

負面選舉行政不中立

蘇聯、東歐共產政權相繼瓦解，美國認為是自由民主戰勝專制極權的結果，對於民主輸出仍舊充滿自信，在後冷戰時代，隨著反恐戰爭與顏色革命將民主帶到更多的地區。但是21世紀許多新興民主國家出現民主倒退的現象，除了少數因為軍事政變的例子外，許多是出現「不自由民主」或是「選舉威權」。而「阿拉伯之春」雖然在阿拉伯世界一度蔓延，但是能維持穩定民主的國家卻少之又少。

美國的民主輸出在21世紀的成就遠遠不如上世紀末，更嚴重的是，出於地緣政治的考量，對於民主也有「雙重標準」。例如美國對於匈牙利、波蘭的民主倒退就視而不見，在去年底召開全球「民主峰會」竟然也邀請許多不民主國家，為人詬病。加上美國自己在民主上已經失去示範和領導地位，產生不良作用，讓人擔心美國的「民主輸出」變成「輸出民主倒退」。

從前述美國政治兩極化因素可以看出，美國民主倒退的原因不在於外部威權國家的挑戰，而是自身對於民主政治的理解與信仰出現嚴重分歧，如何重新建立社會共識進行體制改革，才是美國民主的出路。用民粹主義邪惡化其他國家，醜化政敵，都不可能將美國民主帶回正軌。就像美國日裔學者福山最近在《紐約時報》的一篇文章中指出，去年的國會山莊事件將美國的分歧蓋棺論定並加以深化，也將在未來幾年在全球範圍內產生影響。

台灣民主受美國影響極大，過度重視選舉而非政策辯論。台灣最近的幾次投票與選舉，都出現行政不中立，負面選舉惡化的現象，民主倒退的跡象越來越明顯。民眾對政治的冷漠不代表社會矛盾就此解決，反而可能埋下更不確定的變數。台灣的民主不僅是我們得到國際支持的成就之一，更是華人社會民主實踐的典範，當光芒盡失時，我們也將失去最可貴的資產。不論美國民主或是台灣民主都到了檢討的時刻了。