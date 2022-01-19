美國十年期債券殖利率抽升，當地時間18日逼近1.9％，連累美股三大指數當日急挫，港股19日早盤震盪，曾升173點後一度轉跌。

恒指開盤漲117點報24229點，一度升173點，高見24286點，但A股升勢不保，港股由升轉跌，一度跌14點，低見24097點，中午勉強回升收市。

恒指早盤收報24117點，升4點或0.02％。

國指收報8459點，升10點或0.12％，恒生科指收報5690點，跌8點或0.14％，大盤成交額600.9億港元。

藍籌股大致受壓，匯控走低0.4％；建行降0.2％；藥明生物跌2.7％；中生製藥降1.7％；比亞迪跌2.7％；新奧挫4.4％，為表現最差藍籌。

但騰訊升0.3％；京東與Shopify達成戰略合作協議，京東中午揚2.4％。

大陸房地產股方面，市場憧憬20日中國貸款市場報價利率（LPR）將下調，一眾房企走高。碧桂園飆5.4％，融創彈高4.3％；雅居樂彈升3.9％；世茂急揚6％；萬科漲2.4％；中海外抽高4.9％；恒大走高4.3％；潤地升3.5％；萬科漲2.4％。