桃園市防疫強化措施 員警加強宣導 15:042022/01/07 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應疫情狀況，桃園市防疫強化措施要求民眾除飲食外一律佩戴口罩，提醒民眾防疫勿鬆懈，桃園警察分局加強民眾最常聚集、運動的場所如公園、籃球場、網球場及健行步道宣導。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應疫情狀況，桃園市防疫強化措施要求民眾除飲食外一律佩戴口罩，提醒民眾防疫勿鬆懈，桃園警察分局加強民眾最常聚集、運動的場所如公園、籃球場、網球場及健行步道宣導。（警方提供） 因應疫情狀況，桃園市防疫強化措施要求民眾除飲食外一律佩戴口罩，提醒民眾防疫勿鬆懈，桃園警察分局加強民眾最常聚集、運動的場所如公園、籃球場、網球場及健行步道等，加強宣導民眾配合桃園市政府防疫政策，外出應全程落實戴口罩，除有飲食需求得免戴口罩外，運動、健行及室內外拍攝個人或團體照等情形皆須戴口罩。 警方呼籲民眾共體時艱，確實遵守防疫規定，做好個人健康管理，大家一起齊心防制病毒傳染。 拚選舉更拚防疫 綠營民代母女市場發口罩 桃園防疫強化如虛設 民眾未落實戴口罩 #民眾 #防疫 #健行 #桃園市 #強化措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春運防疫備戰 港澳同步緊縮入境 04:102022/01/07 全球財經 疫情拉警報！催打第三劑 新北防疫旅館44人符合資格 11:432022/01/07 生活 嘉義優鮮攻年貨 信義商圈展售 04:102022/01/07 投資理財 彰化243合約院所打疫苗 送200元禮券 04:102022/01/07 地方新聞 國內疫情生變 縣長翁章梁視察嘉義防疫旅館 14:172022/01/07 生活 臺銀公教房貸 導入MyData 04:102022/01/07 全球財經 防疫計程車司機定序不同 桃機群聚案暫列11人 14:212022/01/07 生活 國鼎解盲報喜觸熔斷 興櫃生技防疫股high起來 04:102022/01/07 財經要聞 金門馬遇疫情攪局 楊鎮浯：嚴格防疫朝持續舉辦的方向走 13:032022/01/07 生活 桃機群聚再增確診 資金湧向防疫概念股 12:202022/01/07 財經 台南開第一槍 活動該停就停 04:102022/01/07 焦點要聞 生活熱門新聞 北市明開放第三劑疫苗預約平台 提供：莫德納、BNT - 生活 3縣市拉警報！桃機是Omicron群聚 醫斷言疫情隨時升級 - 生活 桃機12例確診！全突破性感染 這廠牌打最多 - 生活 桃機群聚攻入社區 第三劑去哪打？選哪牌？7QA一次看 - 生活 桃機爆12確診本土撐得住？網齊喊這產業恐GG - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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