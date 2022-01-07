因應疫情狀況，桃園市防疫強化措施要求民眾除飲食外一律佩戴口罩，提醒民眾防疫勿鬆懈，桃園警察分局加強民眾最常聚集、運動的場所如公園、籃球場、網球場及健行步道宣導。（警方提供）

因應疫情狀況，桃園市防疫強化措施要求民眾除飲食外一律佩戴口罩，提醒民眾防疫勿鬆懈，桃園警察分局加強民眾最常聚集、運動的場所如公園、籃球場、網球場及健行步道等，加強宣導民眾配合桃園市政府防疫政策，外出應全程落實戴口罩，除有飲食需求得免戴口罩外，運動、健行及室內外拍攝個人或團體照等情形皆須戴口罩。

警方呼籲民眾共體時艱，確實遵守防疫規定，做好個人健康管理，大家一起齊心防制病毒傳染。