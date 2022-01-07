大溪是已故帽子歌后鳳飛飛的故鄉，適逢鳳飛飛逝世10周年紀念日，桃園市政府籌設的「鳳飛飛故事館」在2日舉辦開館活動，吸引不少歌迷參與。不過，鳳飛飛獨子、財團法人鳳飛飛慈善基金會董事長趙彣霖隨後發文，強調母親生前即交代不要設任何形式的紀念館，卻有人一再違背媽媽的遺願，揚言會採取必要的法律行動，顯然桃園市政府開設紀念館未能順暢取得家屬同意，對此，市府文化局表示，會持續和家屬溝通。

鄭文燦市長不應把責任推給文化局長莊秀美，桃園市府在沒有取得趙彣霖認可前就率而設館與宣佈開館，明顯不尊重鳳姐家屬在先，現在收到當事人揚言提告，仍然只表示持續溝通。鄭文燦市長忙著之前的四項公投走透透助講，以及元月九日的靜昶助威，恐怕分身乏術，未能督促桃園市政，導致鳳飛飛故事館的開張蒙上陰影。

鄭市長應該在最短時間內盡速取得趙彣霖諒解，鳳飛飛故事館已經開幕，因為鳳飛飛的魅力而成為桃園重要旅遊景點可期，如果無法繼續開放令歌迷失望，不免讓人質疑鄭文燦身為市長的能力，遑論更進一步爭取2024大位？

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