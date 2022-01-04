無黨立委林昶佐罷免案將在1月9日舉行投票。新竹市長林智堅今日至台北市萬華區陪同林昶佐掃街前受訪表示，已宣布不選2022大新竹市長，希望在野黨能夠快點促成新竹縣市合併升格。而被問到是否將轉戰其他縣市首長，林智堅回應「現在講都言之過早。」

林智堅指出，立院明日不只要討論《地制法》修法，也還有修憲案及其他重大法案。而過去國民黨主席朱立倫對於修法及新竹縣市合併升格的態度，從反對，一直到改口支持2026年竹竹苗合併，而且過程中還不斷攻擊是因人設事，聲稱是為林智堅所以要修法。

林智堅說，事實上，修法是為了台灣的半導體產業及大新竹民眾的期待。但在野黨不斷強調這是因人設事，導致失焦。自己也已經在去年12月27日，公開宣布不會參選2022年大新竹市長，就是希望不要再因人擋事。

林智堅表示，朱立倫在去年12月30日又改口支持合併，但說要再研議國土規畫及財政問題，這也凸顯在野黨對新竹縣市合併升格，都是基於政黨利益或是少數人參選作考量。

林智堅指出，「若新竹縣市合併可以快，為什麼要慢？現在林智堅已經沒有參不參選的問題了，希望朝野政黨趕快理性溝通，促成新竹縣市合併升格。」

當被問到林智堅有無可能轉戰桃園市、台北市或其他縣市長選舉，林智堅回應，談這些都言之過早，現在只關心修法讓大新竹合併升格。