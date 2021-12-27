彰化芬園塑膠工廠大火 濃煙竄天廠房全面燃燒 15:132021/12/27 中時 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化芬園嘉中街一家塑膠工廠大火，濃煙竄天陷入全面燃燒，消防人員全力搶救中，所幸無人受困傷亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化芬園嘉中街一家塑膠工廠大火，濃煙竄天陷入全面燃燒，消防人員全力搶救中，所幸無人受困傷亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） 彰化芬園嘉中街一家塑膠工廠大火，濃煙竄天陷入全面燃燒，消防人員全力搶救中，所幸無人受困傷亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） 彰化芬園嘉中街一家塑膠工廠大火，濃煙竄天陷入全面燃燒，消防人員全力搶救中，所幸無人受困傷亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） 彰化芬園嘉中街一家塑膠工廠大火，濃煙竄天陷入全面燃燒，消防人員全力搶救中，所幸無人受困傷亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） 彰化縣芬園鄉嘉中街一處塑膠化工廠27日下午2點36分傳出火警，濃濃黑煙直竄天際，十分驚人；彰化縣消防局派出第一大隊、彰化、花壇、員林、東區、芬園、福興等7隊前往全力灌救中。 彰化縣消防局指出，下午2時41分獲報，指芬園鄉一處升生產塑膠鞋的工廠發生火警，廠房為2層樓高鐵皮建築，報案者指無人員受困，已立即派遣各式消防車31輛、救護車2輛，人員64人前往搶救。 根據了解，由於風勢大助長火勢，目前整個工廠已經陷入全面燃燒，所幸並無人員受困傷亡。目前消防人員全力灌救，詳細起火原因，仍有待進一步調查釐清。 芬園塑膠工廠大火 濃煙竄天廠房全面燃燒 (謝瓊雲翻攝) 訂閱影音： 中時新聞網 天倫夢碎！雙寶媽遇酒駕慘死 臉書全家福照惹哭眾人 高雄酒駕BMW男遭起底 臉書曾PO「聖誕節當然是喝起來」 #彰化芬園 #全面燃燒 #彰化 #灌救 #塑膠工廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化清水岩寺周邊驚傳毒狗客 一夜20隻流浪狗暴斃 15:252021/12/24 社會 彰縣投入4500萬 修復芬園庄役場 04:102021/12/26 地方新聞 彰化喬友大樓 將都更改建商辦 04:102021/12/21 地方新聞 網紅胡凱彬暖力大放送 揪5位直播主募431件保暖棉被捐家扶兒 15:542021/12/22 生活 台電女蜘蛛人 郭婉茹颱風天爬電桿 04:102021/12/24 地方新聞 彰化戶羽化身夢幻樂園 粉紅泡泡小火車還有旋轉木馬 吸引滿滿人潮 18:542021/12/25 生活 ELLA、玖壹壹大卡司要來鹿港狂歡耶誕 鹿港警分局實施交通管制 18:382021/12/24 生活 緊鄰彰化交流道特定區農地頻推建案 彰縣府：公辦或自辦一律採區段徵收 12:242021/12/22 生活 彰化縣議會魅力轉身 卦山藝文特區新地標 引領生活美學 11:132021/12/23 生活 輸了公投不放棄反萊豬 彰化縣府持續稽查累計3863家次 15:332021/12/22 生活 歷經波折芬園庄役場投入4500萬元修復 作為產業和旅遊中心 17:172021/12/25 生活 一技之長增競爭力 勞動學苑彰化開辦訓練班 23:552021/12/22 寶島 彰化好人好事 為家扶點燈 04:102021/12/27 地方新聞 社會熱門新聞 獨家》高雄BMW酒駕男竟做這一行 熟客都叫他「店長」 - 社會 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 鹿希派呼麻吳宗憲轟從重量刑 律師揭2下場：吃瓜觀眾可散了 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 彰化芬園塑膠工廠大火 濃煙竄天廠房全面燃燒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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