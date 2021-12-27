彰化芬園嘉中街一家塑膠工廠大火，濃煙竄天陷入全面燃燒，消防人員全力搶救中，所幸無人受困傷亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化芬園嘉中街一家塑膠工廠大火，濃煙竄天陷入全面燃燒，消防人員全力搶救中，所幸無人受困傷亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化芬園嘉中街一家塑膠工廠大火，濃煙竄天陷入全面燃燒，消防人員全力搶救中，所幸無人受困傷亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化芬園嘉中街一家塑膠工廠大火，濃煙竄天陷入全面燃燒，消防人員全力搶救中，所幸無人受困傷亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣芬園鄉嘉中街一處塑膠化工廠27日下午2點36分傳出火警，濃濃黑煙直竄天際，十分驚人；彰化縣消防局派出第一大隊、彰化、花壇、員林、東區、芬園、福興等7隊前往全力灌救中。

彰化縣消防局指出，下午2時41分獲報，指芬園鄉一處升生產塑膠鞋的工廠發生火警，廠房為2層樓高鐵皮建築，報案者指無人員受困，已立即派遣各式消防車31輛、救護車2輛，人員64人前往搶救。

根據了解，由於風勢大助長火勢，目前整個工廠已經陷入全面燃燒，所幸並無人員受困傷亡。目前消防人員全力灌救，詳細起火原因，仍有待進一步調查釐清。