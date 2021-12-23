新竹市長林智堅23日上午與日本姊妹市岡山市長大森雅夫視訊會談，雙方就防疫政策及大新竹合併升格等議題交流，林智堅表示，今年是兩市締結姊妹市滿18年，對新竹來說更是脫胎換骨的1年，盼大新竹合併升格創造更大能量，持續加深與岡山市的合作。

林智堅首先代表台灣感謝日方在疫情期間捐贈台灣超過400萬劑疫苗，守護台灣人健康，他並表示，今年是新竹脫胎換骨的1年，他提出的大新竹合併升格計畫，未來將新竹市、新竹縣兩行政區域整併，已獲得蔡英文總統及行政院長蘇貞昌的支持，未來大新竹就像台北市一樣，有更大發展與能量，也希望和岡山市持續深化交流、合作。

林智堅說，岡山市是新竹市在日本唯一的姊妹市，2003年締結為姊妹市，今年屆滿18年，而18歲在台灣就是成人、有投票權的1年，這也代表新竹與岡山的交流將進到下個新階段。

4年前新竹市府團隊赴岡山市市政考察，受到大森的熱情款待，而當時參訪也成為新竹打造大車站的重要經驗參考，在岡山市協助下，新竹大車站計畫即將啟動。

他指出，台日之間有很多共同價值，更是唇齒相依的夥伴，希望在疫情過後，有更多機會到日本岡山市，作更深入的交流與合作，共同促進台日情誼。

表示，104年他到訪台灣新竹市、106年林智堅市長到訪岡山市，今天雖然以視訊方式，但時隔多日能再度會面，他感到非常欣喜，也期待未來有機會能親自見面交流。

大森雅夫則表示，兩市10幾年來透過許多努力、培育深厚友誼，這是林智堅率領的市府團隊與市民共同努力的結果，他對此由衷表示感謝。

他談及，每年夏天岡山市與新竹市有交換學生的寄宿家庭計畫，但因疫情影響近年暫停，也無其他實際往來，盼疫情過後能持續此計畫。

林智堅也與大森雅夫分享台灣與新竹市疫情，他說，目前台灣正啟動第3劑疫苗施打，新竹市因有竹科，在中央政府支持下，可說是北台灣防疫第1名。

而在5月疫情嚴峻時，因新竹鄰近縣市發生移工群聚感染，他與中央合作，在竹科建立大型專案篩檢站，5天篩檢5000多位外籍移工，及時發現確診者、穩定疫情，市府更協助企業如台積電，提供最好資源穩定疫情、度過難關。