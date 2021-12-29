大新竹合併升格議題引起外界關注，多次提出反對意見的苗栗縣長徐耀昌日前更在臉書揭露，九月上旬新竹市長林智堅曾經致電談到合併事宜，當提到苗栗的時候，對方表達了「可將頭份竹南切給新竹，其他鄉鎮切給台中」的建議，他聽完則是十分不以為然。兩人通話的消息曝光後，也引發不少網友討論，有人就質疑「為什麼要分割成兩邊？」

徐耀昌27日在臉書指出，2026竹竹苗科技都，才是竹竹苗地區升格直轄市的最佳甜蜜時機點，台中升格直轄市花了16個月，桃園升格直轄市花了20個月，而在距離選舉剩下不到11個月的現在，在地方尚未取得共識的前提下，強硬推動竹竹合，說是沒有政治考量，顯然難以自圓其說。

徐耀昌更提到林智堅曾經致電，言及合併事宜，當提到苗栗的時候，表達了可將頭份竹南切給新竹，其他鄉鎮切給台中的建議，他聽完十分不以為然，因為苗栗與新竹固然有其地緣血脈關係，然而苗栗鄉親的故鄉認同在40幾年來的醞釀下，已經對這塊土地有著豐沛的情感，豈能讓人棄如敝屣般一刀兩分，自此割捨我們在這個山海之鄉的深厚連結？

徐耀昌認為林智堅這一說法，足見其對於苗栗這塊土地的認知有著嚴重落差，絲毫沒有為苗栗鄉親設身處地思考，令人相當遺憾。對此，有網友在該篇貼文底下留言表示，「苗栗人當該團結，大家一起加油，苗栗不該被切割」、「可以辦當地居民公投啊」、「把我們苗栗人當什麼？」「若跟苗縣合的話民進黨就不會當選，所以才不要苗縣」、「因為竹南頭份才能力拚藍綠對決啊，其他鄉鎮也畫進去的話，民進黨百分之十萬被KO，連選都不用選」、「反對竹竹苗合併」。

但也有網友說「我頭份竹南在地人，我贊同併回新竹」、「可以辦當地居民公投啊！相信竹南人很願意回新竹」。