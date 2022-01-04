民進黨立法院黨團總召柯建銘稱林智堅不選竹竹併市長是要讓立法院群魔亂舞現形，國民黨立委賴士葆直言，柯建銘吃了誠實豆沙包，過去五年最大黨立委在立法院違法違憲踐踏法制的所作所為的亂象，群魔亂舞是恰如其分的形容，立法院和立委的形象被糟蹋到極致。

賴士葆表示，民進黨每一次的勝選就讓蔡政府更加視法律如無物，以為全面執政就是人民空白授權讓其獨裁專制，只要對執政黨有利的就可以舉手表決通過所有不公不義的法案。

他指出，四大公投過了，民進黨立院黨團就像吃了熊心豹膽，更加肆無忌憚，在幾天之內創歷史紀錄，剝奪立法委員的審查權，將總預算和地制法兩次前後逕付二讀，舉國譁然。盜亦有道，民進黨團的作為堪稱雞鳴狗盜。

賴士葆強調，在輿論的強大壓力之下才悻悻然抽回，現在要在臨時會又將地制法闖關，不知道急什麼。台灣缺少一都嗎？彰化直接可以就地升格，不必修法。為什麼歧視財政困窘的苗栗，就是不要竹竹苗併，行政區劃法、財政劃分法比地制法更重要和急迫，卻是置之不理。

賴士葆痛批，修憲和地制法如此嚴肅的議題沒有理由在臨時會匆促草率的急就章表決通過，攸關國家體制，總統有權無責的重大議題是造成現今台灣政治亂象，因此更應該好好討論，然而卻是避而不談。現今，立法院存在的意義被民進黨扭曲成比立法局更加不堪了。