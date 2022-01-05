立法院今將召開談話會決定臨時會議程，民進黨團規畫臨時會處理「一修憲、二預算、十法案」。民眾黨立委蔡壁如痛批，臨時會成為執政黨的遮羞會，照理說應該民生優先於政治，但民進黨團總召柯建銘只想搞政治，想要瞞天過海成為「綁架大會」。

蔡壁如指出，民進黨自從2016年完全執政後，每個會期都要加開臨時會，常態化的臨時會讓人詬病；這次，柯建銘變本加厲，放著真正重要的「氣候變遷因應法」、「礦業法」、「酒駕法」不去修，短短的臨時會，要搞修憲、要審總預算，還夾帶10項法案，合理懷疑，就是為了要讓「地制法」矇混過關。

蔡壁如認為修憲、地制法都是需要經過充份且嚴謹討論，怎麼可以放到臨時會來處理？民進黨團聲稱提出的10項法案都有「迫切需求」，但是卻不願塞進《氣候變遷因應法》，這個影響未來30至50年的重大法案，民進黨口中的世代正義、經濟發展，都只是為了騙選票，都是假的。

昨日朝野協商時，在野黨提案處理《氣候變遷因應法》修正草案，但柯建銘認為尚缺行政院版本，不能在臨時會審查；但蔡壁如質疑，同樣的標準，柯建銘為了《地方制度法》，寧願雙標硬幹，不但把民進黨拖下來陪葬，更是一個人綁架整個立法院。

蔡壁如說，臨時會不應該成為「綁架大會」，更不應該淪落為只是修「柯建銘希望趕快通過法案」的臨時會，呼籲游錫堃院長，拿出立法院院長的肩膀，出面制止柯建銘總召為一己之私的蠻橫，讓國會正常化。